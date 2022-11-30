В Белгородской области может появиться штаб по сбору гумпомощи «Помощь и точка»

Старооскольская организация «Российский союз молодёжи» планирует получить финансовую поддержку от Фонда президентских грантов в размере 4,5 млн рублей. В планах у активистов – актуализировать существующую образовательную программу штаба для волонтёров, включив в неё обязательные занятия с медицинским психологом, который научит волонтёров работать в кризисной ситуации.
Кроме того, активисты считают необходимым ввести в образовательную программу курс оказания первой медицинской помощи и значительно расширить обучающий курс для волонтёров по оказанию помощи в экстренной ситуации и в принципе по работе добровольцев в условиях ЧС. Для этого планируют привлечь профильных специалистов.
К реализации проекта планируют приступить в феврале 2023 года.