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В Белгородской области может появиться штаб по сбору гумпомощи «Помощь и точка»

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Штаб будет работать на базе строоскольской организации «Российский союз молодёжи». На реализацию проекта потребуется 4,8 млн рублей. Из этой суммы 4,5 млн рублей активисты рассчитывают получить от Фонда президентских грантов.

Старооскольская организация «Российский союз молодёжи» планирует получить финансовую поддержку от Фонда президентских грантов в размере 4,5 млн рублей. В планах у активистов – актуализировать существующую образовательную программу штаба для волонтёров, включив в неё обязательные занятия с медицинским психологом, который научит волонтёров работать в кризисной ситуации.

Кроме того, активисты считают необходимым ввести в образовательную программу курс оказания первой медицинской помощи и значительно расширить обучающий курс для волонтёров по оказанию помощи в экстренной ситуации и в принципе по работе добровольцев в условиях ЧС. Для этого планируют привлечь профильных специалистов.

К реализации проекта планируют приступить в феврале 2023 года.

 

 

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#Общество#Эксклюзив#Старый Оскол#Волонтёры#Беженцы#ЛНДР#Кристина Семенчук
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