В Белгородской области может появиться штаб по сбору гумпомощи «Помощь и точка»

Кроме того, активисты считают необходимым ввести в образовательную программу курс оказания первой медицинской помощи и значительно расширить обучающий курс для волонтёров по оказанию помощи в экстренной ситуации и в принципе по работе добровольцев в условиях ЧС. Для этого планируют привлечь профильных специалистов.