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Волонтёры и беженцы убирают снег в белгородских ПВР

Сегодня, 14:59
Фото: группа "Скорая молодёжная помощь" в ВК
23 ноября в Белгородской области снова выпал снег. Фото из пунктов временного размещения опубликовал телеграм-канал «Скорая Молодёжная Помощь».

В пунктах временного размещения сегодня тоже борются со снегом. Его уборкой занимаются волонтёры, сотрудники администрации и эвакуированные жители ЛДНР и Украины.

Снег в Белгородской области шёл всю ночь. За ночь и утро уже произошла одна авария, автобусы буксовали. Проблемы появились и у коммунальщиков — восемь единиц техники оказались непригодны к работе.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что работы предстоит очень много, но коммунальщики должны справиться. Большая часть дорог пока находится в снежном плену.

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#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Беженцы#Пвр#Пункт временного размещения#Уборка снега
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