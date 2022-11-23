Волонтёры и беженцы убирают снег в белгородских ПВР

В пунктах временного размещения сегодня тоже борются со снегом. Его уборкой занимаются волонтёры, сотрудники администрации и эвакуированные жители ЛДНР и Украины.
Снег в Белгородской области шёл всю ночь. За ночь и утро уже произошла одна авария, автобусы буксовали. Проблемы появились и у коммунальщиков — восемь единиц техники оказались непригодны к работе.
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что работы предстоит очень много, но коммунальщики должны справиться. Большая часть дорог пока находится в снежном плену.