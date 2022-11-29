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Московская компания пытается взыскать с завода «Агро-Белогорья» 636 тыс. рублей

Сегодня, 09:20
Фото: 1MI
ООО «Стафф Капитал» подало иск к мясоперерабатывающему заводу «Агро-Белогорья» в Арбитражный суд Москвы.

ООО «Стафф Капитал» пытается взыскать с МПЗ «Агро-Белогорье» 636 620 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг.

Согласно документам, исковое заявление было подано с нарушением требований — истец не предоставил доказательств оплаты госпошлины. Суд решил оставить дело без движения до 14 декабря 2022 года.

По данным аналитической системы «СПАРК», ООО «Стафф Капитал» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Генеральный директор компании — Игорь Герасимов. Основной вид деятельности организации — деятельность агентств по временному трудоустройству.

По итогам прошлого года «Стафф Капитал» заработал 58 млн рублей, сумма чистой прибыли составила 178 тыс. рублей, а сумма чистых активов — 1,4 млн рублей.

Напомним, недавно ЗАО «Свинокомплекс Короча» обратилось в суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану нескольких товарных знаков ЗАО «Круг».

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#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Суд#Агро-Белогорье#Алина Харина
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