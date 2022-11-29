Дело об убийстве двух сестёр в Белгородской области направили в суд

Как сообщалось ранее, мужчина уже был судим за то, что отрезал ногу своей сожительнице. Пока шло следствие, его адвокат влюбилась в него и восемь лет ждала из тюрьмы. Именно она и стала первой убитой сестрой. Женщинам был 51 и 56 лет.