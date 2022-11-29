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Дело об убийстве двух сестёр в Белгородской области направили в суд

Сегодня, 05:28
Фото: 1MI
Убийство произошло в конце января 2022 года в Губкине, когда бывший заключённый зарезал свою возлюбленную и её сестру, которая была против их отношений. Расследование уголовного дела завершено, рассказали в СУ СКР по Белгородской области.

По данным следствия, 46-летний обвиняемый жил со своей возлюбленной в Губкине и периодически избивал её, о чём та рассказывала старшей сестре. Сестра была против их отношений и советовала расстаться с агрессором.

Очередная ссора в паре случилась в ночь на 30 января, она завершилась убийством – мужчина зарезал свою подругу, после чего решил расправиться с её сестрой, считая её виновницей трагедии. Он приехал к ней домой в село Аверино Губкинского округа и тоже зарезал её.

Как сообщалось ранее, мужчина уже был судим за то, что отрезал ногу своей сожительнице. Пока шло следствие, его адвокат влюбилась в него и восемь лет ждала из тюрьмы. Именно она и стала первой убитой сестрой. Женщинам был 51 и 56 лет.

Уголовное дело по факту убийства двух лиц направлено в суд, расследование завершено. По ст. 105 УК РФ обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

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#Оксана Артемова#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Убийства#Убийство
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