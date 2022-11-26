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Капитальный ремонт детского сада в Прохоровке задержали из-за суда с подрядчиком

Сегодня, 22:13
Фото: 1MI
О задержке капремонта губернатор Белгородской области рассказал во время прямого эфира.

Ремонт детского сада в Прохоровке начали делать ещё в начале года и обещали закончить к сентябрю. Но стройка до сих пор идёт, сообщила губернатору в прямом эфире белгородка. Более того, стены здания всё ещё «голые», а рабочих на месте вообще нет.

Муниципалитет заключил контракт на капитальный ремонт детского сада, подрядчика выбрали в процессе торгов, но он подвёл – с ним пришлось судиться. Внесли подрядную организацию в чёрный список, а сейчас заключаем новый договор, чтобы довести ремонт до конца. К большому сожалению, такое иногда случается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона сообщил, что детский сад планируется открыть только весной 2023 года.

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#Александра Склярова#Город#Капремонт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ремонт#Суд
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