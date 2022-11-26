Капитальный ремонт детского сада в Прохоровке задержали из-за суда с подрядчиком

Ремонт детского сада в Прохоровке начали делать ещё в начале года и обещали закончить к сентябрю. Но стройка до сих пор идёт, сообщила губернатору в прямом эфире белгородка. Более того, стены здания всё ещё «голые», а рабочих на месте вообще нет.
Муниципалитет заключил контракт на капитальный ремонт детского сада, подрядчика выбрали в процессе торгов, но он подвёл – с ним пришлось судиться. Внесли подрядную организацию в чёрный список, а сейчас заключаем новый договор, чтобы довести ремонт до конца. К большому сожалению, такое иногда случается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона сообщил, что детский сад планируется открыть только весной 2023 года.