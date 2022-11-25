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Белгородский аэропорт не смог оспорить решения антимонопольщиков в суде

Сегодня, 14:04
Фото: Bel.ru
УФАС посчитало, что воздушная гавань нарушила законодательство в сфере свободной конкуренции. Суд не признал незаконными решения ведомства.

Белгородский аэропорт не смог оспорить решение антимонопольщиков в арбитражном суде области. В УФАС посчитали, что воздушная гавань ограничивала свободную конкуренцию.

Суд решил, что решение ведомства было законным, поэтому не стал удовлетворять иск, поданный аэропортом. Последний может обжаловать судебное решение в установленный законом срок.

В 2021 году в региональном УФАС сообщили, что аэропорт не продлил договоры и перестал выдавать пропуска сотрудникам для оказания услуг по заправке. Обратилась в ведомство ТЗК «Белогорье».

Интересно, что одновременно с действиями аэропорта на рынок вышла ТЗК «Планета», которая входит в одну группу с аэропортом. Недвижимость по договору аренды перешла как раз ко второй компании. В УФАС решили, что эти действия нарушают антимонопольное законодательство.

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