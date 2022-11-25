Белгородский аэропорт не смог оспорить решения антимонопольщиков в суде

Белгородский аэропорт не смог оспорить решение антимонопольщиков в арбитражном суде области. В УФАС посчитали, что воздушная гавань ограничивала свободную конкуренцию.
Суд решил, что решение ведомства было законным, поэтому не стал удовлетворять иск, поданный аэропортом. Последний может обжаловать судебное решение в установленный законом срок.
В 2021 году в региональном УФАС сообщили, что аэропорт не продлил договоры и перестал выдавать пропуска сотрудникам для оказания услуг по заправке. Обратилась в ведомство ТЗК «Белогорье».
Интересно, что одновременно с действиями аэропорта на рынок вышла ТЗК «Планета», которая входит в одну группу с аэропортом. Недвижимость по договору аренды перешла как раз ко второй компании. В УФАС решили, что эти действия нарушают антимонопольное законодательство.