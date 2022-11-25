Белгородский аэропорт не смог оспорить решения антимонопольщиков в суде

Интересно, что одновременно с действиями аэропорта на рынок вышла ТЗК «Планета», которая входит в одну группу с аэропортом. Недвижимость по договору аренды перешла как раз ко второй компании. В УФАС решили, что эти действия нарушают антимонопольное законодательство.