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Юная белгородская танцовщица продолжает удивлять зрителей федерального телеканала

Сегодня, 14:00
Фото: ТНТ
юная белгородка продолжает удивлять телезрителей

Юная белгородка прошла в следующий этап шоу «Новые танцы» на ТНТ

12-летняя Ульяна Буткевич выступит уже в эту субботу, 26 ноября. За неё можно будет отдать свой голос.

Белгородка прошла в следующий этап шоу «Новые танцы». Отдать голос за неё можно уже в эту субботу, 26 ноября.

Танцовщики продолжают соревноваться на втором этапе шоу. Участники выступают в тройках, но в следующий этап пройдёт лишь один из них. Победителей в новом выпуске определят хореограф Катя Решетникова, постоянный член жюри Мигель и телеведущая Марина Кравец.

Ульяна подготовила фольклорный номер с акробатическими элементами. По словам девочки, изначально она и её соперницы готовили другой номер, но она рада, что они станцевали именно этот. Девочек она назвала достойными конкурентками.

Ранее белгородская танцовщица выступала с современной хореографией. На фоне сделали декорации в китайском стиле. 

 

юная белгородка продолжает удивлять телезрителейюная белгородка продолжает удивлять телезрителей
юная белгородка продолжает удивлять телезрителей
Фото: ТНТ
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#Наталья Корявых#Общество#Катя Решетникова#Марина Кравец#Ульяна Буткевич#Новые танцы на ТНТ#Танцевальное телешоу
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