Белгородка прошла в следующий этап шоу «Новые танцы». Отдать голос за неё можно уже в эту субботу, 26 ноября.
Танцовщики продолжают соревноваться на втором этапе шоу. Участники выступают в тройках, но в следующий этап пройдёт лишь один из них. Победителей в новом выпуске определят хореограф Катя Решетникова, постоянный член жюри Мигель и телеведущая Марина Кравец.
Ульяна подготовила фольклорный номер с акробатическими элементами. По словам девочки, изначально она и её соперницы готовили другой номер, но она рада, что они станцевали именно этот. Девочек она назвала достойными конкурентками.
Ранее белгородская танцовщица выступала с современной хореографией. На фоне сделали декорации в китайском стиле.