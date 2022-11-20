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Белгородцы пожаловались на несостоявшееся шоу со «взлётом ракет» на телебашне

Сегодня, 07:56
Фото: Bel.ru
В социальных сетях белгородцы сообщили, что обещанного на телебашне в Белгороде шоу с имитацией «взлёта ракет» так и не состоялось.

Ранее пресс-служба РТРС обещала жителям Белгорода световое шоу на телевышке, имитирующее взлёт ракет. Акцию приурочили ко Дню ракетных войск.

На телебашне в Белгороде покажут «взлёт ракет»
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Но, как сообщили разочарованные белгородцы, шоу так и не состоялось. Так, например, фотограф Александр Лобынцев приехал в Белгород из Разумного ради возможности снять запуск голографических ракет, но остался разочарован.

Два часа проторчал — ни-че-го. И такие же как я — желающие снять диво дивное с телефонами на изготовке под «Лентой» тусовались. Правда, люди поумнее меня оказались, и после ожидания через минут 15-20 уходили. А вот я до последнего надеялся… Обидно, конечно, вышло.
Александр Лобынцев в своём Телеграм-канале «Товарищ Лобынцев»

Не увидели шоу и другие жители Белгородской области — якобы из-за тумана.

Я специально ходил — её в тумане вообще не было видно.
Андрей Вдовенко

Вероятно, шоу с запуском ракет решили всё же отложить — либо из-за неспокойной обстановки, либо из-за тумана. 

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