Белгородцы пожаловались на несостоявшееся шоу со «взлётом ракет» на телебашне

Ранее пресс-служба РТРС обещала жителям Белгорода световое шоу на телевышке, имитирующее взлёт ракет. Акцию приурочили ко Дню ракетных войск.
Но, как сообщили разочарованные белгородцы, шоу так и не состоялось. Так, например, фотограф Александр Лобынцев приехал в Белгород из Разумного ради возможности снять запуск голографических ракет, но остался разочарован.
Два часа проторчал — ни-че-го. И такие же как я — желающие снять диво дивное с телефонами на изготовке под «Лентой» тусовались. Правда, люди поумнее меня оказались, и после ожидания через минут 15-20 уходили. А вот я до последнего надеялся… Обидно, конечно, вышло.
Александр Лобынцев в своём Телеграм-канале «Товарищ Лобынцев»
Не увидели шоу и другие жители Белгородской области — якобы из-за тумана.
Я специально ходил — её в тумане вообще не было видно.
Андрей Вдовенко
Вероятно, шоу с запуском ракет решили всё же отложить — либо из-за неспокойной обстановки, либо из-за тумана.