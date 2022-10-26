Юная белгородка покорила жюри «Новых танцев» на ТНТ

12-летняя девочка из Белгорода участвует в «Новых танцах» на ТНТ. Выступление Ульяны Буткевич попало в Сеть. Девочка покорила зрителей своим танцем.
Комик и ведущий шоу Азамат Мусагалиев назвал Ульяну сильным ребёнком. Хореограф Егор Дружинин передал привет Белгороду и сказал, что город растит настоящих чемпионов.
Юная Ульяна показала жюри и зрителям современную хореографию. Декорации под выступление девочки сделали в китайском стиле – на фоне можно увидеть анимацию с китайским знаком «Инь и ян».
Юная белгородка занимается танцами с пяти лет. Она прошла в следующий тур шоу. Это единогласно решило жюри.