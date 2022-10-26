Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Юная белгородка покорила жюри «Новых танцев» на ТНТ

Вчера, 09:41
Фото: кадр из программы "Новые танцы" на ТНТ
12-летняя Ульяна Буткевич выступила на шоу и получила признание от жюри.

12-летняя девочка из Белгорода участвует в «Новых танцах» на ТНТ. Выступление Ульяны Буткевич попало в Сеть. Девочка покорила зрителей своим танцем.

Комик и ведущий шоу Азамат Мусагалиев назвал Ульяну сильным ребёнком. Хореограф Егор Дружинин передал привет Белгороду и сказал, что город растит настоящих чемпионов.

Юная Ульяна показала жюри и зрителям современную хореографию. Декорации под выступление девочки сделали в китайском стиле – на фоне можно увидеть анимацию с китайским знаком «Инь и ян».

Юная белгородка занимается танцами с пяти лет. Она прошла в следующий тур шоу. Это единогласно решило жюри. 

 

Белгородка сыграет одну из главных ролей в сериале на ТНТ
Узнать подробнее
Читайте также:
Посвящённые Белгородской области «Непутёвые заметки» покажут на Первом каналеИсторию о рассыпающихся домах для сирот под Белгородом рассказали на федеральном ТВ
#Общество#Новые танцы#Телешоу#Тнт#Юная белгородка#Наталья Корявых
Подпишитесь
Работников сгоревшего Fix Price в Шебекино сократят по закону
Вчера, 18:06
На фасадах домов в Белгороде разрешили устанавливать крышные рекламные конструкции
Вчера, 12:03
В законе о выплатах к юбилеям свадеб устранят «очевидную несправедливость»
Вчера, 14:13
Восстановление повреждённого взрывом дома в Белгороде затянулось
Вчера, 08:11
Мусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
Вчера, 12:37