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Posted 6 сентября 2022, 11:27

Published 6 сентября 2022, 11:27

Modified 2 октября, 14:19

Updated 2 октября, 14:19

Православный дуэт «БраТцы» из Белгородской области сыграл на шоу Андрея Малахова

6 сентября 2022, 11:27
В съёмках программы участвовали священнослужители — братья-близнецы Вадим и Константин Качаловы. Дуэт выступил в ТВ-программе «Песни от всей души», сообщили в пресс-службе правительства региона.

На телеканале «Россия-1» показали выступление белгородского дуэта «БраТцы». Исполнители участвовали в шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».

Дуэт «БраТцы» составляют братья-близнецы Вадим и Константин Качаловы. Как сообщает пресс-служба Белгородской епархии, отец Вадим является настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Вязовом Краснояружского района. Его брат Константин — настоятель Воскресенского храма в Октябрьском Белгородского района.

Братья родились 17 мая 1968 года. Окончили Орловский государственный институт культуры в 1991 году и Белгородскую православную духовную семинарию в 2001 году. Священнослужители исполняют авторские духовные песни, участвуют в концертах и фестивалях.

#Инна Рогова#Видео#Общество#Шоу#Тв#Священники
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