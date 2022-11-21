Ракетные вооружения ВСУ, из которых обстреливали Белгородскую область, уничтожены

В Министерстве обороны России сообщили, что в Харьковской области уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган», из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.
Минобороны России
Кроме того, 20 ноября стало известно об уничтожении артиллерийского дивизиона 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах Волчанска и Гатища Харьковской области.
Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, ВСУ обстреляли Нижний Ольшанец и элитный микрорайон «Изумрудный». Всего пострадали два человека.