Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятий

Вчера, 12:51
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Об очередном обстреле сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Повреждения также получила ЛЭП.
Сюжет
Обстрел

19 ноября Шебекино вновь попало под обстрел со стороны ВСУ. Уже известно как минимум об одной пострадавшей.

Уточнение. Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов спустя время сообщил, что информация о раненой не подтвердилась. 

По словам губернатора, прилёты зафиксировали на территории многоквартирного дома, промышленных предприятий. Повреждения получила линия электропередачи.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы.

На текущей неделе это не первый раз, когда Шебекино обстреливают. 15 ноября в результате происшествия погибли три человека, двое пострадали.

17 ноября Шебекино обстреливали из «Града» — снаряд попал в жилой дом. Пострадала 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. После операции раненую отправили в Москву на дальнейшее лечение.

Жданов рассказал о состоянии пострадавшей при обстреле из «Града» 15-летней девушки
Узнать подробнее
Читайте также:
Владимир Жданов рассказал, почему при обстреле Шебекино не включили сиренуВ соцсетях распространяется фейк о большем количестве погибших при обстреле ШебекиноГладков рассказал подробности об обстреле Шебекино «Градами»
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Шебекино#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Прилёты#Дом
Подпишитесь
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
Вчера, 20:49
Четыре мирных жителя Белгородской области погибли под обстрелами за неделю
Вчера, 14:40
Электропоезд Москва – Белгород около часа простоял в поле из-за непогоды
Вчера, 22:58
С 2023 года в непрофильных вузах начнут преподавать расширенный курс истории России
Вчера, 22:38
Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря
Вчера, 14:28