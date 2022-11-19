ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятий

19 ноября Шебекино вновь попало под обстрел со стороны ВСУ. Уже известно как минимум об одной пострадавшей.
Уточнение. Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов спустя время сообщил, что информация о раненой не подтвердилась.
По словам губернатора, прилёты зафиксировали на территории многоквартирного дома, промышленных предприятий. Повреждения получила линия электропередачи.
На место происшествия выехали аварийные и оперативные службы.
На текущей неделе это не первый раз, когда Шебекино обстреливают. 15 ноября в результате происшествия погибли три человека, двое пострадали.
17 ноября Шебекино обстреливали из «Града» — снаряд попал в жилой дом. Пострадала 15-летняя девушка, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. После операции раненую отправили в Москву на дальнейшее лечение.