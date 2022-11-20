Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Обстрел Нижнего Ольшанца и повреждения в «Изумрудном»: итоги воскресенья

Вчера, 16:07

Дом футболиста и элитный микрорайон сегодня попали под обстрел в Белгородской области

Во время обстрела Нижнего Ольшанца Белгородского района пострадали двое человек и элитный микрорайон, фестиваль вареников признали лучшим в России, а губернатор Вячеслав Гладков наконец-то надел шапку.

Обстрел Нижнего Ольшанца Белгородского района

Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец Белгородской области: пострадали двое человек. Известно, что у местной жительницы повреждены ноги.

Также от обстрела пострадали 10 домовладений. Часть домов задело в элитном микрорайоне «Изумрудный». Так, например, об этом в соцсетях рассказала проживающая неподалёку дочь депутата Госдумы Валерия Скруга Александра.

Известно, что повредился и строящийся дом футболиста Сергея Рыжикова: в здании выбило стёкла.

Утренний обстрел ВСУ Нижнего Ольшанца задел элитный микрорайон под Белгородом
Узнать подробнее

Фестиваль вареников признан лучшим

Сегодня мы узнали, что Белгородский фестиваль вареников признали лучшим гастрономическим фестивалем в России. 

По данным пресс-службы правительства региона, фестиваль выиграл гран-при на Russian Event Awards 2022 — финал XI национальной премии в области событийного туризма проходил в Нижнем Новгороде.

Также третье место в номинации «Лучшее событие в гастрономическом туризме» занял фестиваль «Грильфест».

Всего в премии приняли участие 604 проекта из 62 регионов России: в финал прошли только 314 проектов из 55 регионов.

Белгородский фестиваль вареников признали лучшим гастрономическим фестивалем в России
Узнать подробнее

Вячеслав Гладков наконец-то надел шапку

В прямом эфире 18 ноября белгородцы спросили у Вячеслава Гладкова, почему тот не носит шапку в зимнее время года. Вячеслав Гладков объяснил, что связано это ещё с юностью и военным училищем.

Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете! После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь её приобрести.
Вячеслав Гладков

И вот сегодня, после двух лет работы губернатором в регионе, Гладков наконец-то надел шапку, чем обрадовал многих белгородцев: во время записи сегодняшнего утреннего видеообращения глава был уже в зимнем головном уборе.

Гладков прислушался к белгородцам и надел шапку
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны: поражён артиллерийский дивизион ВСУ, стрелявший по Белгородской областиУголовные дела за невыполнение приказа завели на двух военных в Белгородской областиВоеннослужащий погиб под колёсами машины в Белгородской области
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Белгород#Нижний ольшанец#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Фестиваль вареников
Подпишитесь
ВСУ вновь обстреливают Шебекино: есть прилёты на территории дома и промпредприятий
Вчера, 15:51
Последние СМС-сообщения об обстреле Белгородской области оказались фейковыми
Вчера, 20:49
Четыре мирных жителя Белгородской области погибли под обстрелами за неделю
Вчера, 14:40
В подземном переходе на «Родине» сделали ремонт
Сегодня, 21:36
Белгородцев приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Сегодня, 00:29
Травмпункт в центре Белгорода закроется 1 декабря
Вчера, 14:28