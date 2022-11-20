Обстрел Нижнего Ольшанца и повреждения в «Изумрудном»: итоги воскресенья

Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Нижний Ольшанец Белгородской области: пострадали двое человек. Известно, что у местной жительницы повреждены ноги.
Также от обстрела пострадали 10 домовладений. Часть домов задело в элитном микрорайоне «Изумрудный». Так, например, об этом в соцсетях рассказала проживающая неподалёку дочь депутата Госдумы Валерия Скруга Александра.
Известно, что повредился и строящийся дом футболиста Сергея Рыжикова: в здании выбило стёкла.
Сегодня мы узнали, что Белгородский фестиваль вареников признали лучшим гастрономическим фестивалем в России.
По данным пресс-службы правительства региона, фестиваль выиграл гран-при на Russian Event Awards 2022 — финал XI национальной премии в области событийного туризма проходил в Нижнем Новгороде.
Также третье место в номинации «Лучшее событие в гастрономическом туризме» занял фестиваль «Грильфест».
Всего в премии приняли участие 604 проекта из 62 регионов России: в финал прошли только 314 проектов из 55 регионов.
В прямом эфире 18 ноября белгородцы спросили у Вячеслава Гладкова, почему тот не носит шапку в зимнее время года. Вячеслав Гладков объяснил, что связано это ещё с юностью и военным училищем.
Спасибо, дорогие белгородцы, что переживаете! После военного училища к шапкам достаточно сложно отношусь. Но если переживаете, пересмотрю свое отношение к шапкам и постараюсь её приобрести.
Вячеслав Гладков
И вот сегодня, после двух лет работы губернатором в регионе, Гладков наконец-то надел шапку, чем обрадовал многих белгородцев: во время записи сегодняшнего утреннего видеообращения глава был уже в зимнем головном уборе.