Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область

Губернатор заявил, что не хотел бы драматизировать, но регион готовится ко всем вариантам развития событий, в том числе наихудшим. В Белгородской области продолжают заниматься укреплением рубежей, отметил Вячеслав Гладков.

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