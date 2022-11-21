Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область

В ходе пресс-конференции 21 ноября губернатору задали вопрос о том, допускает ли он возможность нападения ВСУ на Белгородскую область.
Мне не хотелось бы драматизировать, потому что потом моё мнение можно транслировать в рамках контекста по-разному. В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий. Мы готовимся к различным вариантам. Надеюсь, что пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что в регионе продолжают укреплять границы. Как выразился Гладков, речь идёт о формировании Белгородской черты.
Это достаточно привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже защиты интересов государства Российского. Так и продолжается сейчас.
Вячеслав Гладков