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Гладков ответил на вопрос об угрозе наступления ВСУ на Белгородскую область

Сегодня, 11:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Губернатор заявил, что не хотел бы драматизировать, но регион готовится ко всем вариантам развития событий, в том числе наихудшим. В Белгородской области продолжают заниматься укреплением рубежей, отметил Вячеслав Гладков.

В ходе пресс-конференции 21 ноября губернатору задали вопрос о том, допускает ли он возможность нападения ВСУ на Белгородскую область.

Мне не хотелось бы драматизировать, потому что потом моё мнение можно транслировать в рамках контекста по-разному. В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий. Мы готовимся к различным вариантам. Надеюсь, что пессимистические варианты нам не понадобятся, но мы их активно рассматриваем.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что в регионе продолжают укреплять границы. Как выразился Гладков, речь идёт о формировании Белгородской черты.

Это достаточно привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже защиты интересов государства Российского. Так и продолжается сейчас.
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#ВСУ#Наступление#Границы
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