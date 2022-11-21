На Западе признали подлинным видео с расстрелом российских военных в Макеевке

В американской газете New York Times заявили, что признаков фальсификации ролика не обнаружено. Подробности сообщают «Новые известия».

На Западе признали, что видео с расстрелом российских военнопленных украинскими силовиками — не подделка. Известно, что ролик сняли в Макеевке. В NYT заявили, что признаков фальсификации не обнаружено.

Как пишет издание, в соцсетях распространился ролик, где несколько военных ложатся в ряд лицом вниз. На второй записи показано, что они уже лежат неподвижно. Видео вызвало международный резонанс. Эксперты считают, что изучить ролик должен прокурор Международного уголовного суда. Специалистам необходимо приехать на место случившегося и провести ряд экспертиз.

Видео сначала начали публиковать телеграм-каналы, а затем ролик появился и на украинском ТВ. Власти ЛНР считают, что причастными к преступлению могут быть представители 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Российские власти обратились в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с требованиями оказать содействие в расследовании. 18 ноября СКР возбудил уголовное дело по факту массового расстрела. Также глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что будет добиваться того, чтобы преступление расследовали.