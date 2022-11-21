Белгородец погиб при обороне Сватово в ЛНР

В ходе спецоперации погиб Александр Носков 1988 года рождения — житель посёлка Томаровка. Как рассказали его родственники, мужчину призвали в рамках частичной мобилизации 24 сентября. В конце того же месяца его увезли в Сватово.
Александр Носков погиб во время боя 29 октября в Поповке Сватовского района ЛНР. Похоронка родным белгородца пришла 17 ноября. У мужчины остались жена и двое детей.
Сашенька был самым добрым и самым светлым человеком, ко всем всегда спешил на помощь, безумно любил свою семью. В какой бы сложной ситуации он ни оказывался, всегда улыбался и не отчаивался. Он навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот и герой Отечества.
Ирина Семенюк, сестра погибшего
На минувшей неделе стало известно о гибели ещё нескольких белгородцев в ходе СВО. Один из них — командир взвода морской пехоты лейтенант Антон Вернигора. Уроженец Вейделевского района погиб 6 ноября в районе Павловки.
Ранее также простились с лейтенантом морской пехоты из Старого Оскола Константином Курдиным. Он, как и Александр Носков, погиб в Поповке.