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Белгородец погиб при обороне Сватово в ЛНР

Сегодня, 07:54
Фото: Ирина Семенюк
Александр Носков отправился на службу по частичной мобилизации. Погиб он в конце октября в Поповке Сватовского района. Похоронка родственникам пришла 17 ноября, рассказала его сестра редакции «Бел.Ру».
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СВО

В ходе спецоперации погиб Александр Носков 1988 года рождения — житель посёлка Томаровка. Как рассказали его родственники, мужчину призвали в рамках частичной мобилизации 24 сентября. В конце того же месяца его увезли в Сватово.

Александр Носков погиб во время боя 29 октября в Поповке Сватовского района ЛНР. Похоронка родным белгородца пришла 17 ноября. У мужчины остались жена и двое детей.

Сашенька был самым добрым и самым светлым человеком, ко всем всегда спешил на помощь, безумно любил свою семью. В какой бы сложной ситуации он ни оказывался, всегда улыбался и не отчаивался. Он навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот и герой Отечества.
Ирина Семенюк, сестра погибшего 

На минувшей неделе стало известно о гибели ещё нескольких белгородцев в ходе СВО. Один из них —  командир взвода морской пехоты лейтенант Антон Вернигора. Уроженец Вейделевского района погиб 6 ноября в районе Павловки.

Ранее также простились с лейтенантом морской пехоты из Старого Оскола Константином Курдиным. Он, как и Александр Носков, погиб в Поповке.

В ходе спецоперации погиб старооскольский морской пехотинец
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