В ходе СВО погиб сапёр из Белгородской области

В ходе СВО погиб ещё один оскольчанин — военнослужащий с позывным «Абу» Дмитрий Кононов. Он участвовал в штурме Павловки, подавил огневые точки ВСУ из реактивного огнемёта «Шмель». Когда оскольчанин помогал товарищам эвакуироваться, попал под миномётный обстрел.