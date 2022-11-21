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В ходе СВО погиб сапёр из Белгородской области

Сегодня, 08:04
Фото: «Старый Оскол № 1»
Артём Трофимов — уроженец Старого Оскола. Его на службу призвали в рамках частичной мобилизации. Трофимову было 30 лет, сообщает «Старый Оскол № 1».
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СВО

В Сети появилась информации о гибели ещё одного военнослужащего из Белгородской области. Погиб сапёр — уроженец Старого Оскола Артём Трофимов.

Его призвали по частичной мобилизации 22 сентября. Погиб оскольчанин 29 октября. Ему было 30 лет.

В ходе СВО погиб ещё один оскольчанин — военнослужащий с позывным «Абу» Дмитрий Кононов. Он участвовал в штурме Павловки, подавил огневые точки ВСУ из реактивного огнемёта «Шмель». Когда оскольчанин помогал товарищам эвакуироваться, попал под миномётный обстрел.

Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев
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