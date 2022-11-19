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Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев

Сегодня, 08:22
Фото: «ЧП 31»
О смерти бойца с позывным «Абу» сообщает «ЧП 31». Молодой человек погиб 31 октября под миномётным обстрелом, когда эвакуировал раненых сослуживцев.
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СВО

Боец из Белгородской области с позывным «Абу» погиб 31 октября при эвакуации пострадавших сослуживцев. Фамилия военнослужащего не сообщается, известно только, что его имя — Дмитрий. Некоторые источники в Сети уточняют, что «Абу» — уроженец Старого Оскола.

Военнослужащий при штурме Павловки подавил огневые точки ВСУ из реактивного огнемёта «Шмель». После этого помог раненым сослуживцам эвакуироваться, но попал под миномётный обстрел противника. Ценой своей жизни боец помог спасти двух раненых товарищей.

Напомним, что 17 ноября похоронили старшего лейтенанта морской пехоты из Старого Оскола Константина Кудрина. Он погиб 26 октября. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.

6 ноября в бою у Павловки погиб уроженец Вейделевского района — командир взвода морской пехоты лейтенант Антон Вернигора. Его тоже представили к награждению орденом Мужества посмертно.

Белгородский командир взвода морской пехоты погиб в бою у Павловки
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Старый Оскол#Погибший#Военнослужащий#Раненые#Эвакуация
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