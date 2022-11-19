Военнослужащий из Старого Оскола погиб при эвакуации раненых сослуживцев

Боец из Белгородской области с позывным «Абу» погиб 31 октября при эвакуации пострадавших сослуживцев. Фамилия военнослужащего не сообщается, известно только, что его имя — Дмитрий. Некоторые источники в Сети уточняют, что «Абу» — уроженец Старого Оскола.