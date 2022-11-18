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Петербуржец сбежал с передовой через Белгородскую область и явился с повинной

Вчера, 14:27
Фото: Фонтанка.Ру
Мобилизованный должен был находиться в областном центре три месяца, но его отправили на передовую уже в начале октября. Историю дезертировавшего военнослужащего рассказали в «Фонтанке».

30-летний Никита после мобилизации должен был отправиться на белгородский полигон для обучения, а после попал на передовую в ЛНР и дезертировал. Подумав, петербуржец явился с повинной, пишет издание.

Изначально мужчина предполагал, что его не отправят на спецоперацию из-за проблем со здоровьем. Повестку он получил 22 сентября, явился в военкомат. Там ему сообщили, что оценят состояние здоровья в военной части в Луге.

Подавать рапорты о прохождении медкомиссии мужчина так и не стал. Потом петербуржцу сказали, что он поедет на полигон под Белгород.

В начале октября мужчина оказался на передовой в ЛНР. Никиту и других военных отправили рыть окопы. После пяти дней под дождём их отправили в населённый пункт.

Большую часть времени мужчина провёл в окопах, пока противник находился менее чем в километре от позиций ВС РФ. Стреляли, как говорит мужчина, из церкви. Страшнее всего ему было грузить тела погибших, поделился Никита.

В итоге у петербуржца обострились проблемы со здоровьем. 23 октября командир роты решил передислоцироваться. Именно тогда Никита решил покинуть передовую даже под угрозой статьи за дезертирство. Из ЛНР он выбрался на машине местного жителя, до границы Белгородской области мужчина доехал 1 ноября. 

Вернувшись в Санкт-Петербург, Никита прошёл медобследование. У него имеется воспалительный процесс в пояснице — вызывает защемление нерва и онемение конечности. Также медики диагностировали отит и ПТСР. Его годность к военной службе теперь определит военная врачебная комиссия. За дезертирство ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 

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