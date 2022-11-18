Петербуржец сбежал с передовой через Белгородскую область и явился с повинной

Вернувшись в Санкт-Петербург, Никита прошёл медобследование. У него имеется воспалительный процесс в пояснице — вызывает защемление нерва и онемение конечности. Также медики диагностировали отит и ПТСР. Его годность к военной службе теперь определит военная врачебная комиссия. За дезертирство ему грозит до 15 лет тюрьмы.