Белгородским мобилизованным выдали положенные им выплаты

Также губернатор уточнил, что свыше 2 тыс. семей военнослужащих получили выплаты на детей на три месяца. Общая сумма составила 9 тыс. рублей. Более чем 60 семьям предоставили выплату в 50 тыс. рублей за рождение ребёнка после 24 февраля текущего года.