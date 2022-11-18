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Белгородским мобилизованным выдали положенные им выплаты

Сегодня, 08:32
Фото: 1MI
В регионе завершили начисление единовременных выплат, положенных в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

В Белгородской области завершили единовременные выплаты мобилизованным. Они получили положенные 100 тыс. рублей от региона.

Как рассказал Гладков, сославшись на доклад областного министерства соцзащиты, в регионе завершились единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, которые положены белгородцам в рамках частичной мобилизации.

Также губернатор уточнил, что свыше 2 тыс. семей военнослужащих получили выплаты на детей на три месяца. Общая сумма составила 9 тыс. рублей. Более чем 60 семьям предоставили выплату в 50 тыс. рублей за рождение ребёнка после 24 февраля текущего года.

 

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#Наталья Корявых#Общество#Операция на Украине#Вячеслав Гладков#Выплаты мобилизованным
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