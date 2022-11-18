Белгородским мобилизованным выдали положенные им выплаты

В Белгородской области завершили единовременные выплаты мобилизованным. Они получили положенные 100 тыс. рублей от региона.
Как рассказал Гладков, сославшись на доклад областного министерства соцзащиты, в регионе завершились единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей, которые положены белгородцам в рамках частичной мобилизации.
Также губернатор уточнил, что свыше 2 тыс. семей военнослужащих получили выплаты на детей на три месяца. Общая сумма составила 9 тыс. рублей. Более чем 60 семьям предоставили выплату в 50 тыс. рублей за рождение ребёнка после 24 февраля текущего года.