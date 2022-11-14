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33 младенца из семей мобилизованных белгородцев получили по 50 тыс. рублей

14 ноября 09:01
Фото: 1MI
О мерах социальной поддержки детей мобилизованных белгородцев губернатору Вячеславу Гладкову во время оперсовещания с правительством рассказала министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова.

По данным Батановой, по состоянию на 14 ноября выплату в 50 тыс. рублей получили 33 ребёнка — все они родились в семьях мобилизованных после 24 февраля. Как отметила министр, начисление денег будет продолжаться.

Средства, выделенные на данные меры поддержки, оказались достаточными.
Елена Батанова

Всего в правительстве на поддержку мобилизованных и их семей выделили 491 млн рублей.

Как ранее сообщала Батанова, в регионе отработан механизм выплаты женщине, которая родила ребёнка после 21 сентября 2022 года. Так, в 2022 году деньги получат порядка 250 человек.

Также ещё 2390 детей мобилизованных белгородцев получили положенную им выплату в размере 9 тыс. рублей.

Какие выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев
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#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Елена батанова#Дети#Выплата#Новорождённый#Частичная мобилизация
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