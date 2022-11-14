33 младенца из семей мобилизованных белгородцев получили по 50 тыс. рублей

По данным Батановой, по состоянию на 14 ноября выплату в 50 тыс. рублей получили 33 ребёнка — все они родились в семьях мобилизованных после 24 февраля. Как отметила министр, начисление денег будет продолжаться.
Средства, выделенные на данные меры поддержки, оказались достаточными.
Елена Батанова
Всего в правительстве на поддержку мобилизованных и их семей выделили 491 млн рублей.
Как ранее сообщала Батанова, в регионе отработан механизм выплаты женщине, которая родила ребёнка после 21 сентября 2022 года. Так, в 2022 году деньги получат порядка 250 человек.
Также ещё 2390 детей мобилизованных белгородцев получили положенную им выплату в размере 9 тыс. рублей.