В Белгородской области мобилизованный случайно получил посылку от мамы из Коми

Волонтёры из Шебекинского горокруга Белгородской области передают солдатам гуманитарную помощь. Как рассказал «Бел.Ру» один из волонтёров, депутат горсовета Белгорода Сергей Бочарников, у шебекинских волонтёров есть договорённость с волонтёрами из Республики Коми. Раз в две недели из Коми присылают гуманитарную помощь для военных. Коробки со всем необходимым подписаны — кем собраны, в каком городе.
Неделю назад, рассказал Бочарников, к волонтёрам из Шебекинского горокруга обратился солдат из Валуек, попросил привезти термобельё, зимние штаны и куртки, а также носки и сапоги. За неделю волонтёры собрали всё необходимое и в воскресенье отвезли посылку.
Загрузили две легковые машины, осталось немного места. Решили передать ребятам коробки из Коми. Отвезли, а вечером раздался звонок из Коми. Сказали, что одна из посылок, которую мы передали, попала к мобилизованному парню из Коми.
Сергей Бочарников
Две недели назад мобилизованный проходил учения в Подмосковье. Его мать отправляла ему личные посылки, а также дополнительно занималась гуманитарной помощью для других военных.
Партию гумпомощи женщина направила в Белгород. Одна из коробок волшебным образом попала к её сыну, который уже находился в Валуйках. Мама отправляла посылку для какого-то неизвестного солдата, а получилось так, что она попала к сыну. Женщина позвонила нашим волонтёрам, поблагодарила. Это ещё раз показывает, что нет своих и чужих, здесь все свои. Помогая кому-то, ты можешь помочь даже самому близкому. Никто не ожидал, что так получится.
Сергей Бочарников
Напомним, у шебекинских волонтёров есть телеграм-канал с 760 подписчиками. Волонтёры передают военным лекарства, продукты, в том числе домашнюю еду и выпечку, шьют для военных тёплые вещи. Ребята также помогли мобилизованным шебекинцам, которые попали в зону СВО на херсонском направлении.