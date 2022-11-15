В Белгородской области мобилизованный случайно получил посылку от мамы из Коми

Волонтёры из Шебекинского горокруга Белгородской области передают солдатам гуманитарную помощь. Как рассказал «Бел.Ру» один из волонтёров, депутат горсовета Белгорода Сергей Бочарников, у шебекинских волонтёров есть договорённость с волонтёрами из Республики Коми. Раз в две недели из Коми присылают гуманитарную помощь для военных. Коробки со всем необходимым подписаны — кем собраны, в каком городе.