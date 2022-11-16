Белгородцам рассказали о плюсах и минусах дороги на Костюкова после ремонта

По словам специалиста, с улицы Волчанской стало удобнее поворачивать за счёт двух полос налево и одной прямо. Также появился накопитель на въезд в БГТУ и к ТЦ. Пока настраивают светофоры. Из плюсов и то, что разметку делали термопластиком.