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Белгородцам рассказали о плюсах и минусах дороги на Костюкова после ремонта

Вчера, 14:47
Фото: телеграм-канал "КошкинГород"
Костюкова после ремонта
Константин Кошкин обратил внимание, что перекрёсток Костюкова — Губкина стал более логичным для проезда. Тем не менее нашлись проблемы. О них он написал в своём телеграм-канале.

На перекрёстке Костюкова — Губкина сделали более удобную для проезда разметку, однако без пешеходных переходов. На проблему обратил внимание член общественного совета при региональном министерстве транспорта Константин Кошкин.

По словам специалиста, с улицы Волчанской стало удобнее поворачивать за счёт двух полос налево и одной прямо. Также появился накопитель на въезд в БГТУ и к ТЦ. Пока настраивают светофоры. Из плюсов и то, что разметку делали термопластиком.

Кошкин считает, что нужно повесить информационные таблички, пока водители привыкают к изменению движения. Отгон для поворота налево на Губкина короткий, считает эксперт. Кроме того, на участке нет ни одного пешеходного перехода.

Ранее Константин Кошкин предлагал изменить схему движения на пересечении улицы Есенина и малого проезда Щорса. Весной специалист назвал опасным пешеходный переход у парка Победы. 

 

Костюкова после ремонтаКостюкова после ремонта
Костюкова после ремонта
Фото: телеграм-канал "КошкинГород"
Дорога от мкр. Новый-2 до Костюкова станет самой дорогой в Белгороде
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ремонт дороги на Костюкова#Перекрёсток с Губкина#Константин Кошкин
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