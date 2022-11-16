Белгородцам рассказали о плюсах и минусах дороги на Костюкова после ремонта

На перекрёстке Костюкова — Губкина сделали более удобную для проезда разметку, однако без пешеходных переходов. На проблему обратил внимание член общественного совета при региональном министерстве транспорта Константин Кошкин.
По словам специалиста, с улицы Волчанской стало удобнее поворачивать за счёт двух полос налево и одной прямо. Также появился накопитель на въезд в БГТУ и к ТЦ. Пока настраивают светофоры. Из плюсов и то, что разметку делали термопластиком.
Кошкин считает, что нужно повесить информационные таблички, пока водители привыкают к изменению движения. Отгон для поворота налево на Губкина короткий, считает эксперт. Кроме того, на участке нет ни одного пешеходного перехода.
Ранее Константин Кошкин предлагал изменить схему движения на пересечении улицы Есенина и малого проезда Щорса. Весной специалист назвал опасным пешеходный переход у парка Победы.