Дорога от мкр. Новый-2 до Костюкова станет самой дорогой в Белгороде

Напомним, строительство дороги от мкр. Новый-2 до улицы Костюкова планировалась начать ещё в 2020 году. Строить дорогу начинали, но по какой-то причине работы остановили. Позже выяснилось, что дорогу прекратили строить из-за отсутствия средств. Сейчас из микрорайона ведёт только одна дорога.