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Posted 24 августа 2022, 10:59

Published 24 августа 2022, 10:59

Modified 2 октября, 14:29

Updated 2 октября, 14:29

Дорога от мкр. Новый-2 до Костюкова станет самой дорогой в Белгороде

24 августа 2022, 10:59
Сюжет
Строительство
Начать строительство дороги планируют в ближайшие два года. Информацию озвучили во время прямой линии мэра Антона Иванова.

Проект дороги от микрорайона Новый-2 к улице Костюкова готовится по заказу регионального минтранса. Проект в том числе предусматривает создание локально-очистных сооружений, которые будут очищать ливнёвки.

В 2022 году проект дороги должен пройти государственную экспертизу, строительство объекта должны начать в 2023–2024 гг.

Это будет самый дорогой инфраструктурный проект в городе. Его стоимость достигает 1,2 млрд рублей. Без федеральной поддержки мы его не вытянем.
Антон Иванов

Напомним, строительство дороги от мкр. Новый-2 до улицы Костюкова планировалась начать ещё в 2020 году. Строить дорогу начинали, но по какой-то причине работы остановили. Позже выяснилось, что дорогу прекратили строить из-за отсутствия средств. Сейчас из микрорайона ведёт только одна дорога.

#Город#Белгородская область#Дорога#Строительство#Проект#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Улица Костюкова#Антон Иванов
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