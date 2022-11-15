Пригожин не будет отзывать заявление в прокуратуру на Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин не станет отзывать заявление в Генпрокуратуру даже после согласия открыть «ЧВК Вагнер Центр» со стороны губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пишет издание.
Пригожин прокомментировал новости об экстренном собрании Беглова, на котором в срочном порядке решался вопрос о выдаче разрешительных документов центру. Предпринимателю неизвестно, что глава Петербурга разрешил ввести центр в эксплуатацию. Если на деле окажется, что Беглов не нарушал закон, заявление в прокуратуру бизнесмен не отзовёт.
Как отметил Пригожин, очевидно, что люди во власти в городе попадают под категорию тех самых олигархов-предателей, о которых он всё время говорит.