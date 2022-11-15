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Пригожин не будет отзывать заявление в прокуратуру на Беглова

15 ноября 12:05
Фото: 1MI
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов спешно согласился на открытие центра, но это не повлияет на решение Пригожина обратиться в правоохранительные органы, сообщают «Народные новости».

Бизнесмен Евгений Пригожин не станет отзывать заявление в Генпрокуратуру даже после согласия открыть «ЧВК Вагнер Центр» со стороны губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, пишет издание.

Пригожин прокомментировал новости об экстренном собрании Беглова, на котором в срочном порядке решался вопрос о выдаче разрешительных документов центру. Предпринимателю неизвестно, что глава Петербурга разрешил ввести центр в эксплуатацию. Если на деле окажется, что Беглов не нарушал закон, заявление в прокуратуру бизнесмен не отзовёт.

Как отметил Пригожин, очевидно, что люди во власти в городе попадают под категорию тех самых олигархов-предателей, о которых он всё время говорит. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Санкт-петербург#Евгений Пригожин#Александр беглов#Заявление на Беглова#Прокуратура#ЧВК Вагнер центр
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