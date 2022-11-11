Смогут ли возродить русские сёла желающие жить за городом?

С появлением коронавируса всё больше горожан решают переехать в село. На сегодняшний день из Москвы уезжает за город в полтора раза больше людей, чем приезжает. Журналисты «Новых известий» изучили ситуацию и узнали, есть ли надежда на то, что эти люди возродят русское село.

По информации источника, частичная мобилизация ещё больше подтолкнула людей к переезду за город, подальше от военкоматов. В сентябре текущего года спрос на загородную недвижимость вырос на 15–20%. Как отметила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, спрос формируется благодаря покупке домов в деревнях. По мнению президента Вольного экономического общества России Сергея Бодрунова, тенденция переселения из городов не ограничится только угрозой карантина или мобилизации. Эксперт отметил, что это общемировая тенденция для стран, которые достигают определённого уровня индустриального и постиндустриального развития. Несмотря на желание россиян, правительство планирует в полтора раза улучшить качество именно городской среды. Это представлено в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Речь в документе идёт только про пространства крупнейших городских агломераций, которые должны стать драйвером экономики. Как считает руководитель научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова Сергей Валентей, подобная политика к хорошим результатам не приведёт. Специалист добавил, что если государство на самом деле хочет, чтобы сёла не пустели, оно не стимулирует людей к побегу в цветущие мегаполисы. Не спасают ситуацию и федеральные целевые программы (ФЦП), которые действуют в России с 2002 года. Они меняются и дорожают. Например, ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий». Изначально планировалось влить почти 2,3 трлн рублей инвестиций в течение пяти лет, но фактические расходы выросли ещё на 367 млн рублей. Отдельно стоит упомянуть сельскую ипотеку по льготной ставке до 3%. Крест на данной затее ставят сразу несколько факторов. Так, льготную ипотеку на строительство частного дома одобрят, только если заявитель заключит договор подряда с лицензированной строительной компанией. Но в подобных случаях стоимость строительства возрастает на 30-40%. Также, чтобы взять льготную ипотеку, заявитель обязан прописаться в новом доме в течение полугода после оформления права собственности, иначе ипотека перестаёт быть льготной. По мнению экспертов, подобная ФЦП – отличное место для коррупции. Деньги на благоустройства сёл распределяются на конкурсной основе. Данную схему раскритиковал заслуженный деятель науки, экономист Василий Узун. Несмотря на это, правительство в июне текущего года обновило основные цели ФЦП. Долю общей площади благоустроенных жилых помещений сократили с 50% до 48%, а среднемесячные располагаемые ресурсы (денежные доходы, продукты с огорода, льготы, кредиты) на селе подтянутся — до 72,8% вместо запланированных 80%. В итоге жить в деревне будут беднее и в худших условиях. В сложившейся ситуации настоящими спасателями деревни могут стать беглецы от ковида и военкоматов. Но, как считает доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян, делать ставку на «релокантов» не стоит. Доктор географических наук Института географии РАН Татьяна Нефёдова добавляет, что география распространения таких «релокантов» очень скудная. Россию ими заселить не получится. В итоге городская молодёжь в большинстве не станет пахать землю и пасти стада. Новые переселенцы будут просто жить в своих коробках, а сельскохозяйственные земли продолжат зарастать бурьяном. На сегодняшний день основной приток людей на сельхозпредприятия обеспечивается за счёт мигрантов. С начала 90-х проходила активная замена россиян в сёлах жителями соседних государств. Люди начали массово уезжать из сельской местности в 1994 году, когда поняли, что один огород не поможет им выжить. За это время в города переехали 2,72 млн человек. А на их место приехало практически столько же мигрантов из других стран. И пока в ряде зарубежных стран в сёла привлекают молодых предпринимателей из городов, в России деревни постепенно превращаются в колонию среднеазиатских стран. Читайте также: Белгородцы решают вопрос о переезде при новом режиме и обстрелах: итоги недели Вячеслава Гладкова спросили о помощи людям при переезде из Белгорода В мэрии Белгорода назвали сроки открытия железнодорожного переезда на улице Горького