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Вячеслава Гладкова спросили о помощи людям при переезде из Белгорода

Вчера, 20:27
Фото: 1MI
Вопрос о помощи уезжающим белгородцам задала женщина в ходе прямого эфира «10 вопросов губернатору» 19 октября.

Белгородка отметила, что в связи с обстрелами Белгорода со стороны Украины из города выехало немало людей. Также она спросила, есть ли в стране хотя бы один пункт приёма таких людей, где могут помочь с жильём и работой.

Вячеслав Гладков объяснил, что у жителей Белгорода нет статуса беженцев, но индивидуальную помощь оказать возможно:

«Официального статуса беженцев у нас нет. Знаю, что некоторое количество людей не выехали: кто-то уехал к родственникам, кто-то в другие места. Пока такая ситуация, какая есть. Если нужна какая-то индивидуальная помощь — 12 человек ко мне уже обратились, хотят переехать в другие регионы, мы сейчас с ними работаем».
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#Дарья Немцева#Общество#Эксклюзив#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Переезд
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