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Posted 24 августа 2022, 09:45

Published 24 августа 2022, 09:45

Modified 2 октября, 14:21

Updated 2 октября, 14:21

В мэрии Белгорода назвали сроки открытия железнодорожного переезда на улице Горького

24 августа 2022, 09:45
Сюжет
Строительство
По словам первого заместителя главы администрации Василия Голикова, строительство переезда должны закончить в 2023–2024 гг.

В ходе прямой линии Василий Голиков сообщил, что на прошлой неделе в городе состоялось рабочее совещание с представителями Юго-Восточной железной дороги. Представители ЮВЖД сообщили, что в настоящий момент по переезду разрабатывается проектно-сметная документация. Программа РЖД предусматривает, что строительные работы должны завершиться в 2023–2024 гг.

Обратная сторона медали этого переезда — жалобы местных жителей. Улица Горького  сейчас станет транзитной, многие будут использовать её как транспортный узел. Кому-то переезд облегчит передвижение по городу, а кому-то доставит определённые неудобства.
Антон Иванов

Напомним, о появлении железнодорожного переезда на Горького говорили ещё в 2020 году. Проект предусматривал строительство дублёра на улице Красноармейской с выходом к перекрёстку и продолжением улицы Горького.

#Город#Строительство#Новости Белгорода#Эксклюзив#Переезд#Белгород#Антон Иванов
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