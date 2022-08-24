В мэрии Белгорода назвали сроки открытия железнодорожного переезда на улице Горького

Posted 24 августа 2022, 09:45
Published 24 августа 2022, 09:45
Modified 2 октября, 14:21
Updated 2 октября, 14:21
В ходе прямой линии Василий Голиков сообщил, что на прошлой неделе в городе состоялось рабочее совещание с представителями Юго-Восточной железной дороги. Представители ЮВЖД сообщили, что в настоящий момент по переезду разрабатывается проектно-сметная документация. Программа РЖД предусматривает, что строительные работы должны завершиться в 2023–2024 гг.
Обратная сторона медали этого переезда — жалобы местных жителей. Улица Горького сейчас станет транзитной, многие будут использовать её как транспортный узел. Кому-то переезд облегчит передвижение по городу, а кому-то доставит определённые неудобства.
Антон Иванов
Напомним, о появлении железнодорожного переезда на Горького говорили ещё в 2020 году. Проект предусматривал строительство дублёра на улице Красноармейской с выходом к перекрёстку и продолжением улицы Горького.
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