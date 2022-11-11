Гладков провёл заседания оперштаба по безопасности в Белгородской области

Последние изменения в обстановке сообщил представитель Минобороны РФ. Подобные заседания в Белгородской области проводятся каждую неделю. Специалисты рассматривают меры по обеспечению безопасности в приграничных районах.
Также обсуждался вопрос более безопасного передвижения организованных колонн спецтранспорта. Ещё члены оперштаба решили создать межведомственную комиссию по решению вопросов семей мобилизованных белгородцев.
Ранее сообщалось, что на заседании оперштаба обсудили вопросы перевода ряда предприятий на удалёнку. До этого власти заявляли, что сотрудников компаний переводить на удалённую работу не планируется.