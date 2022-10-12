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В Белгородской области родителей школьников не планируется переводить на удалёнку

Сегодня, 17:22
Фото: 1MI
Просьба о переводе на удалёнку родителей дошкольников и учащихся начальных классов прозвучала во время прямой линии «10 вопросов губернатору».

Как отметила белгородка в ходе прямой линии 12 октября, многие дети из-за перевода на дистанционное обучение в школах находятся дома одни. 

«Можно ли рекомендовать работодателям предоставить удалённый режим работы родителям дошкольников и учащихся начальных классов?», — спросила женщина.

Губернатор заявил, что сотрудников компаний переводить на удалённую работу не планируется.

Работодатель платит вам зарплату. Если я дам такое распоряжение и пойдёт снижение вашего вклада в ту прибыль, которая формируется и благодаря которой платятся налоги и зарплата, то я просто должен взять на себя обязательства по дополнительной компенсации. Мы не сможем это сделать физически. Есть проблемы, которые я не смогу решить.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в Белгороде на дистант перевели все школы, колледжи и вузы.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Удалённая работа
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