В Белгородской области родителей школьников не планируется переводить на удалёнку

Как отметила белгородка в ходе прямой линии 12 октября, многие дети из-за перевода на дистанционное обучение в школах находятся дома одни.
«Можно ли рекомендовать работодателям предоставить удалённый режим работы родителям дошкольников и учащихся начальных классов?», — спросила женщина.
Губернатор заявил, что сотрудников компаний переводить на удалённую работу не планируется.
Работодатель платит вам зарплату. Если я дам такое распоряжение и пойдёт снижение вашего вклада в ту прибыль, которая формируется и благодаря которой платятся налоги и зарплата, то я просто должен взять на себя обязательства по дополнительной компенсации. Мы не сможем это сделать физически. Есть проблемы, которые я не смогу решить.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в Белгороде на дистант перевели все школы, колледжи и вузы.