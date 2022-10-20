На заседании оперштаба обсудят перевод работающих белгородцев на удалёнку

Во время прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Афелия. Она предложила главе региона порекомендовать работодателям всех видов организационно-правовых форм на территории области, особенно в приграничных районах, перевести сотрудников на дистанционный формат работы.
Лучше люди будут дома сидеть и работать, чем в городе лазить.
Афелия
Гладков сообщил, что данный вопрос обсудят 21 октября во время заседания оперативного штаба.
Я думаю, что правда в ваших словах есть. Хотя мы тоже понимаем, что не все предприятия смогут последовать данным рекомендациям. Но обязательно рассмотрим вопрос, результаты до вас доведу.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее губернатор заявил, что сотрудников компаний переводить на удалённую работу не планируется.