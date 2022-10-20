На заседании оперштаба обсудят перевод работающих белгородцев на удалёнку

Во время прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Афелия. Она предложила главе региона порекомендовать работодателям всех видов организационно-правовых форм на территории области, особенно в приграничных районах, перевести сотрудников на дистанционный формат работы.