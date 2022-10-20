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На заседании оперштаба обсудят перевод работающих белгородцев на удалёнку

Вчера, 17:19
Фото: 1MI
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что не все предприятия смогут работать дистанционно.

Во время прямой линии к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка Афелия. Она предложила главе региона порекомендовать работодателям всех видов организационно-правовых форм на территории области, особенно в приграничных районах, перевести сотрудников на дистанционный формат работы.

Лучше люди будут дома сидеть и работать, чем в городе лазить.
Афелия

Гладков сообщил, что данный вопрос обсудят 21 октября во время заседания оперативного штаба.

Я думаю, что правда в ваших словах есть. Хотя мы тоже понимаем, что не все предприятия смогут последовать данным рекомендациям. Но обязательно рассмотрим вопрос, результаты до вас доведу.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее губернатор заявил, что сотрудников компаний переводить на удалённую работу не планируется.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Удалёнка#Оперштаб#Гладков#Работники
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