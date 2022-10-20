Состав оперштаба Белгородской области по выполнению указа Путина засекретили

Речь идёт о прокуроре Белгородской области Владимире Торговченкове и военном прокуроре 56-й военной прокуратуры гарнизона Руслане Горбачёве. Последний находится в Курске.
Первое заседание оперштаба состоится уже 21 октября. До того времени новых ограничений в регионе не вводится. Решения оперштаба будут приниматься открытым голосованием большинством голосов его членов.
Штаб займётся организацией совместной работы органов власти, военкоматов, терорганов федеральных органов исполнительной власти. Ранее глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что в президентском указе о среднем уровне реагирования нет обязательных пунктов. В документе перечислены полномочия, которыми наделяются губернаторы приграничных областей.
Напомним, региональное правительство уже опубликовало постановление о создании оперативного штаба. 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении режима среднего реагирования в нескольких субъектах РФ.