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Состав оперштаба Белгородской области по выполнению указа Путина засекретили

Сегодня, 07:24
Фото: 1MI
Первое заседание оперативного штаба среднего реагирования пройдёт 21 октября. Известны имена только двоих его членов.

Речь идёт о прокуроре Белгородской области Владимире Торговченкове и военном прокуроре 56-й военной прокуратуры гарнизона Руслане Горбачёве. Последний находится в Курске.

Первое заседание оперштаба состоится уже 21 октября. До того времени новых ограничений в регионе не вводится. Решения оперштаба будут приниматься открытым голосованием большинством голосов его членов.

Штаб займётся организацией совместной работы органов власти, военкоматов, терорганов федеральных органов исполнительной власти. Ранее глава региона Вячеслав Гладков объяснил, что в президентском указе о среднем уровне реагирования нет обязательных пунктов. В документе перечислены полномочия, которыми наделяются губернаторы приграничных областей.

Напомним, региональное правительство уже опубликовало постановление о создании оперативного штаба. 19 октября Владимир Путин подписал указ о введении режима среднего реагирования в нескольких субъектах РФ.

 

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#Общество#Операция на Украине#Средний уровень реагирования#Оперативный штаб#Состав#Наталья Корявых
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