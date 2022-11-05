Белгородцы рассказали, как планируют встретить Новый год

Редакция «Бел.Ру» провела опрос на сайте и в социальных сетях, чтобы узнать, как белгородцы планируют встретить Новый 2023 год. В опросе приняли участие 3 139 человек. 381 человек решил просто увидеть результаты голосования. 1032 человека ответили, что в этом году им не до праздников.