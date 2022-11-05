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Белгородцы рассказали, как планируют встретить Новый год

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Окончательного решения о формате проведения новогодних праздников в регионе ещё не приняли. Своё мнение о формате встречи Нового года высказали жители области.

Редакция «Бел.Ру» провела опрос на сайте и в социальных сетях, чтобы узнать, как белгородцы планируют встретить Новый 2023 год. В опросе приняли участие 3 139 человек. 381 человек решил просто увидеть результаты голосования. 1032 человека ответили, что в этом году им не до праздников.

Ещё 508 опрошенных заявили, что ждут праздники, украшенный город и ёлку на Соборной площади. Большинство участников опроса (1218 человек) ответили, что украсят свой дом, отметят в кругу семьи, а Белгород, по их мнению, может обойтись без ёлки и украшений.

Напомним, что деньги на новогодние украшения улиц Белгорода в текущем году не выделялись. Для праздничного оформления будут использовать существующие конструкции. От катка на Соборной площади в этом году решили отказаться. Ледовая дорожка в Центральном парке работать будет.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Новый год 2023#Белгородская область#Бел.ру опрос
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