Белгородцы рассказали, как планируют встретить Новый год

Редакция «Бел.Ру» провела опрос на сайте и в социальных сетях, чтобы узнать, как белгородцы планируют встретить Новый 2023 год. В опросе приняли участие 3 139 человек. 381 человек решил просто увидеть результаты голосования. 1032 человека ответили, что в этом году им не до праздников.
Ещё 508 опрошенных заявили, что ждут праздники, украшенный город и ёлку на Соборной площади. Большинство участников опроса (1218 человек) ответили, что украсят свой дом, отметят в кругу семьи, а Белгород, по их мнению, может обойтись без ёлки и украшений.
Напомним, что деньги на новогодние украшения улиц Белгорода в текущем году не выделялись. Для праздничного оформления будут использовать существующие конструкции. От катка на Соборной площади в этом году решили отказаться. Ледовая дорожка в Центральном парке работать будет.