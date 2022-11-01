В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде

Редакция «Бел.Ру» направила официальные запросы в региональное правительство и мэрию Белгорода, чтобы узнать, в каком формате пройдёт празднование Нового года.
В ответах нам сообщили, что планы по установке новогодней ёлки на Соборной площади и организация праздничных мероприятий будут зависеть от оперативной обстановки. В настоящий момент окончательное решение ещё не принято.
Отметим также, что деньги на новые новогодние украшения улиц Белгорода в 2022 году не выделялись. В праздничном оформлении будут использовать уже существующие элементы.
В мэрии сообщили, что ледовая дорожка в Центральном парке работать будет. А от ряда мероприятий откажутся из-за действия «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе.
По поводу того, сколько удастся сэкономить денег от отказа от новогодних мероприятий, в правительстве и мэрии не ответили: «Окончательное решение по вопросу празднования не принято, подсчёты не проводились».
Напомним, что от катка на Соборной площади в этом году решили отказаться.