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В правительстве рассказали о праздновании Нового года в Белгороде

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Будут ли устанавливать главную новогоднюю ёлку в Белгороде и как украсят город, читайте в материале «Бел.Ру».

Редакция «Бел.Ру» направила официальные запросы в региональное правительство и мэрию Белгорода, чтобы узнать, в каком формате пройдёт празднование Нового года.

В ответах нам сообщили, что планы по установке новогодней ёлки на Соборной площади и организация праздничных мероприятий будут зависеть от оперативной обстановки. В настоящий момент окончательное решение ещё не принято.

Отметим также, что деньги на новые новогодние украшения улиц Белгорода в 2022 году не выделялись. В праздничном оформлении будут использовать уже существующие элементы.

В мэрии сообщили, что ледовая дорожка в Центральном парке работать будет. А от ряда мероприятий откажутся из-за действия «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе.

По поводу того, сколько удастся сэкономить денег от отказа от новогодних мероприятий, в правительстве и мэрии не ответили: «Окончательное решение по вопросу празднования не принято, подсчёты не проводились».

Напомним, что от катка на Соборной площади в этом году решили отказаться.

В Белгороде не будут устанавливать каток на Соборной площади к Новому году
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#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Ёлка#Каток#Украшения
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