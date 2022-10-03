В Белгороде не будут устанавливать каток на Соборной площади к Новому году

Глава региона заявил, что принял такое решение ещё пару месяцев назад. Закупать декорации для Белгорода в этом году не будут. Однако ещё одно важное решение, касающееся Нового года, — отказ от установки катка. Масштабной ледовой установки на Соборной площади в этом году не будет.