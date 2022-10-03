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В Белгороде не будут устанавливать каток на Соборной площади к Новому году

3 октября 16:49
Фото: Мэрия Белгорода
Новогодние праздники 2022–2023 года пройдут без огромного катка на главной площади города. Об этом сообщил губернатор Гладков. Но сэкономленные средства не станут тратить на СВО и военных.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова попросили обратить внимание на опыт других городов РФ, которые отказались от покупки новых украшений к новогодним праздникам. Сэкономленные средства местные жители в который раз предлагают направить на помощь военнослужащим РФ, участвующим в СВО на Украине.

Глава региона заявил, что принял такое решение ещё пару месяцев назад. Закупать декорации для Белгорода в этом году не будут. Однако ещё одно важное решение, касающееся Нового года, — отказ от установки катка. Масштабной ледовой установки на Соборной площади в этом году не будет.

Хотя сам Вячеслав Владимирович не согласен с мнением отдельных жителей, что это лишь зимняя забава. Благодаря катку, по мнению чиновника, дети заняты спортом во время продолжительных каникул, а не маются от скуки и попадают в передряги.

Но, что немаловажно, направлять сэкономленные средства на нужды армии также не будут. На что потратят деньги, Вячеслав Гладков пока точно не знает, но есть предположения.

Есть Бюджетный кодекс. Это деньги не частные. Есть порядок их использования, и мы не можем его нарушить, потому что несём уголовную ответственность. Скорее всего, этими средствами погасим текущий дефицит. У нас очень сильно сократились доходы областного бюджета за счёт сокращения налоговых платежей. Это существенно влияет на принятие текущего решения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в прошлом году крытый ледовый каток на главной площади города обошёлся бюджету в 172 млн рублей. На демонтаж и хранение потратили ещё 21 млн рублей.

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