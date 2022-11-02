Как пишет издание, в наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Изначально на подарки планировали потратить 62 млн рублей. В конце октября было решено заменить некоторые виды конфет на другие, поэтому цена может измениться, но не более чем на 10 %.