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Белгородским детям на Новый год подарят почти по 2 кг сладостей

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
Минобразования области закупает в школы 72 тыс. подарков, сообщает «Открытый Белгород».

Белгородским детям на Новый год подарят по 1,8 кг сладостей. Министерство образования региона закупает 72 тыс. подарков в школы.

Как пишет издание, в наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Изначально на подарки планировали потратить 62 млн рублей. В конце октября было решено заменить некоторые виды конфет на другие, поэтому цена может измениться, но не более чем на 10 %.

Подарки исполнитель должен развести по школам в срок с 14 ноября до 15 декабря. На новогодние подарки детям из Белгорода из городского бюджета выделили 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пока неизвестно, установят ли ёлку на Соборной площади в Белгороде. Решение примут исходя из оперативной обстановки. Большого катка в областном центре в этом году не будет.  

 

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#Наталья Корявых#Общество#Новогодние подарки#Госзакупка
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