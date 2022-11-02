Белгородским детям на Новый год подарят по 1,8 кг сладостей. Министерство образования региона закупает 72 тыс. подарков в школы.
Как пишет издание, в наборах будет по 79 видов конфет, мармелада и шоколада. Изначально на подарки планировали потратить 62 млн рублей. В конце октября было решено заменить некоторые виды конфет на другие, поэтому цена может измениться, но не более чем на 10 %.
Подарки исполнитель должен развести по школам в срок с 14 ноября до 15 декабря. На новогодние подарки детям из Белгорода из городского бюджета выделили 20 млн рублей.
Ранее сообщалось, что пока неизвестно, установят ли ёлку на Соборной площади в Белгороде. Решение примут исходя из оперативной обстановки. Большого катка в областном центре в этом году не будет.