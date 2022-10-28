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Под Луганском в ходе спецоперации погиб парень из Белгорода

Сегодня, 08:43
Фото: страница директора гимназии №2 в ВК
Данил Мелешков был выпускником гимназии № 2. О его смерти сообщила директор учреждения.

Белгородец погиб под Луганском во время выполнения боевых задач спецоперации. О смерти парня рассказала директор гимназии № 2, в которой учился военнослужащий. Школу он окончил в 2015 году.

По словам Эльвиры Работяговой, молодого человека любили все – одноклассники, учителя, тренеры. Женщина выразила соболезнования семье и назвала парня героем.

В СВО также погиб бывший работник «Мираторг-Белгород». Он был уроженцем Курской области. Ранее сообщалось о смерти 23-летнего старооскольца. Парень погиб под Изюмом, когда спасал товарища из-под обстрела.

 

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