Под Луганском в ходе спецоперации погиб парень из Белгорода

Белгородец погиб под Луганском во время выполнения боевых задач спецоперации. О смерти парня рассказала директор гимназии № 2, в которой учился военнослужащий. Школу он окончил в 2015 году.
По словам Эльвиры Работяговой, молодого человека любили все – одноклассники, учителя, тренеры. Женщина выразила соболезнования семье и назвала парня героем.
В СВО также погиб бывший работник «Мираторг-Белгород». Он был уроженцем Курской области. Ранее сообщалось о смерти 23-летнего старооскольца. Парень погиб под Изюмом, когда спасал товарища из-под обстрела.