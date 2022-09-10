Уволившийся из полиции белгородец погиб в ходе СВО на Украине

Posted 10 сентября 2022, 08:36
Published 10 сентября 2022, 08:36
Modified 10 сентября 2022, 08:36
Updated 10 сентября 2022, 08:36
Николай Сапелкин жил в Таврово Белгородского района. В течение 20 лет служил в МВД России. Мужчина отвечал за работу отдела участковых уполномоченных полиции в Белгороде, сообщает издание. Однако в июле он решил уволиться, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Белгородец служил в составе воздушно-десантных войск.
2 сентября, как стало известно "Фонарю", мужчина погиб в бою. У Сапелкина остались жена и двое детей.
Напомним, в Белгородской области погибшим в ходе СВО бойцам устанавливают памятники и доски на стенах учебных учреждений. Так, в Большелипяговской средней школе открыли мемориальную доску 19-летнему Радиону Мельникову. В шебекинском сквере «Айсберг» установили мемориальные плиты в память о старшем сержанте Никите Мальцеве и ефрейторе Саиде Саидове.