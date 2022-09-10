Уволившийся из полиции белгородец погиб в ходе СВО на Украине

Николай Сапелкин жил в Таврово Белгородского района. В течение 20 лет служил в МВД России. Мужчина отвечал за работу отдела участковых уполномоченных полиции в Белгороде, сообщает издание. Однако в июле он решил уволиться, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Белгородец служил в составе воздушно-десантных войск.