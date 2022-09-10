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Posted 10 сентября 2022, 08:36

Published 10 сентября 2022, 08:36

Modified 10 сентября 2022, 08:36

Updated 10 сентября 2022, 08:36

Уволившийся из полиции белгородец погиб в ходе СВО на Украине

10 сентября 2022, 08:36
Сюжет
Спецоперация
Подполковник полиции Николай Сапелкин умер 2 сентября, сообщает издание "Фонарь". У него остались жена и двое детей.

Николай Сапелкин жил в Таврово Белгородского района. В течение 20 лет служил в МВД России. Мужчина отвечал за работу отдела участковых уполномоченных полиции в Белгороде, сообщает издание. Однако в июле он решил уволиться, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Белгородец служил в составе воздушно-десантных войск.

2 сентября, как стало известно "Фонарю", мужчина погиб в бою. У Сапелкина остались жена и двое детей.

Напомним, в Белгородской области погибшим в ходе СВО бойцам устанавливают памятники и доски на стенах учебных учреждений. Так, в Большелипяговской средней школе открыли мемориальную доску 19-летнему Радиону Мельникову. В шебекинском сквере «Айсберг» установили мемориальные плиты в память о старшем сержанте Никите Мальцеве и ефрейторе Саиде Саидове.

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