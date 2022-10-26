Работник «Мираторг-Белгород» ушёл на СВО по контракту и погиб

Курянин, работавший в «Мираторг-Белгород», погиб ходе спецоперации на Украине 19 октября. Олег Рыжих служил в разведроте воздушно-десантной дивизии. Ему посмертно присвоили Орден Мужества.
Мужчине было 33 года. Он родился в селе Пселец Пристенского района. 26 октября военнослужащего похоронили. После окончания школы Рыжих получил профессию сварщика и отслужил в армии. Контракт он заключил в июне 2022 года.
Напомним, астраханский пограничник погиб в Белгородской области по время выполнения задач по прикрытию участка государственной границы. Ранее также сообщалось, что 23-летний староосколец погиб под Изюмом во время спасения товарища из-под обстрела.