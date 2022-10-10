Астраханский пограничник погиб в Белгородской области

В Белгородской области погиб пограничник из Астраханской области. Это произошло во время выполнения им служебных задач по прикрытию участка государственной границы.
С прапорщиком-пограничником простились в Лиманском районе Астраханской области. Владимир Бембеев родился в 1985 году в Лимане. Свой воинский путь мужчина начал в рядах пограничников в Астрахани.
С военнослужащим попрощались родные и близкие, а также неравнодушные местные жители. Его память почтили минутой молчания и залпом автоматчиков.