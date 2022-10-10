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Астраханский пограничник погиб в Белгородской области

Сегодня, 08:08
Фото: Пункт-А
Владимир Бембеев погиб во время выполнения служебных задач по прикрытию участка государственной границы, пишет «Пункт-А».

В Белгородской области погиб пограничник из Астраханской области. Это произошло во время выполнения им служебных задач по прикрытию участка государственной границы.

С прапорщиком-пограничником простились в Лиманском районе Астраханской области. Владимир Бембеев родился в 1985 году в Лимане. Свой воинский путь мужчина начал в рядах пограничников в Астрахани.

С военнослужащим попрощались родные и близкие, а также неравнодушные местные жители. Его память почтили минутой молчания и залпом автоматчиков.

 

 

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#Происшествия#Операция на Украине#Астрахань#Пограничник погиб#Похороны#Наталья Корявых
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