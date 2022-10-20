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В ООН обеспокоены атаками ВСУ на энергетические объекты Белгородской области

Вчера, 11:58
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Удары по энергетической инфраструктуре перед началом зимы вызывают беспокойство, заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани.

В ООН обеспокоены постоянными атаками ВСУ по Белгородской области. Как заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, удары по энергетической инфраструктуре перед началом зимы вызывают обеспокоенность по поводу защиты гражданского населения.

По словам Шамдасани, это касается электростанций и линий электропередач. Вопросы возникают по защищённости гражданских лиц и особенно уязвимых групп населения.

Жители области в последнее время всё чаще остаются без света. 11 октября украинские военные ударили по подстанции в Шебекино. Накануне на нескольких улицах Белгорода из-за отключения света были проблемы с водоснабжением.

Накануне Шебекино также попало под сильный обстрел. Ранены три человека. Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей покинуть обстреливаемые территории.

 

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#Общество#Операция на Украине#Оон#Обстрелы Белгорода#Энергетическая инфраструктура#Наталья Корявых
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