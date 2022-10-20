В ООН обеспокоены атаками ВСУ на энергетические объекты Белгородской области

В ООН обеспокоены постоянными атаками ВСУ по Белгородской области. Как заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани, удары по энергетической инфраструктуре перед началом зимы вызывают обеспокоенность по поводу защиты гражданского населения.
По словам Шамдасани, это касается электростанций и линий электропередач. Вопросы возникают по защищённости гражданских лиц и особенно уязвимых групп населения.
Жители области в последнее время всё чаще остаются без света. 11 октября украинские военные ударили по подстанции в Шебекино. Накануне на нескольких улицах Белгорода из-за отключения света были проблемы с водоснабжением.
Накануне Шебекино также попало под сильный обстрел. Ранены три человека. Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей покинуть обстреливаемые территории.