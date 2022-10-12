В Сети опубликовали кадры с места пожара на подстанции в Шебекино

11 октября ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Начался пожар. В Сети опубликовали кадры, где спасатели устраняют последствия атаки.
Несколько снарядов попали в трансформатор, он загорелся. Без света остались более 2 тыс. местных жителей. Насосы отключились, поэтому у многих были проблемы и с горячей водой. Энергетики переключили дома на резервные сети, поэтому электричество у большинства горожан появилось в районе 17:15.
На место обстрела вчера сразу приехали оперативные службы и глава городского округа Владимир Жданов. Губернатор Вячеслав Гладков накануне пообещал, что последствия обстрела устранят в максимально короткий срок.
На этот раз обошлось без пострадавших. Однако это уже далеко не первый случай атаки на муниципалитет. 10 октября город также обстреляли. Тогда из-за обширных осколочных ранений погибла пожилая женщина.