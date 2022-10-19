На нескольких улицах Белгорода перебои с водоснабжением

На Харьковской горе произошло отключение воды. На водопроводной станции остановились насосы в связи с отключением электричества. На данный момент энергоснабжение восстановлено. Вода появится в ближайшее время.
«Также возникли перебои водоснабжения на Харьковской горе. На водопроводной станции остановились насосы. Специалисты на месте, электроснабжение станции восстановлено, насосы запустили. Идёт наполнение системы, в ближайшее время воду подадут», – сообщил Антон Иванов в своём телеграм-канале.
Напомним, что жители Харьковской горы также остались без света. На подстанции «Южная» на улице Губкина произошло отключение трансформатора.