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На нескольких улицах Белгорода перебои с водоснабжением

Вчера, 17:35
Фото: 1MI
Отключение воды связано с остановкой насосов на водопроводной станции, сообщил мэр города.

На Харьковской горе произошло отключение воды. На водопроводной станции остановились насосы в связи с отключением электричества. На данный момент энергоснабжение восстановлено. Вода появится в ближайшее время.

«Также возникли перебои водоснабжения на Харьковской горе. На водопроводной станции остановились насосы. Специалисты на месте, электроснабжение станции восстановлено, насосы запустили. Идёт наполнение системы, в ближайшее время воду подадут», – сообщил Антон Иванов в своём телеграм-канале.

Напомним, что жители Харьковской горы также остались без света.  На подстанции «Южная» на улице Губкина произошло отключение трансформатора.

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#Происшествия#Дарья Немцева#Белгород#Антон Иванов#Водоснабжение
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