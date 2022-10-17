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На фасадах домов Белгородской области появятся маршруты до ближайших укрытий

Сегодня, 10:48
Фото: Bel.ru
Соответствующее поручение дал губернатор Вячеслав Гладков в ходе утреннего оперсовещания правительства.

Вячеслав Гладков поручил разместить на домах информацию о наличии подвалов, паркингов, нулевых и -1 этажей в торговых центрах и офисных зданиях.

В случае ЧП человек должен видеть, где есть возможность укрыться. У нас большое количество ТЦ, в которых есть -1 этаж. Огромное количество зданий в центре города имеет большие подвальные помещения. В нашем здании правительства есть замечательный большой подвал.
Вячеслав Гладков

Информацию о ближайших местах укрытия разместят на фасадах домов в виде трафаретов. Чтобы было понятно для всех, на трафаретах появятся не просто адреса укрытий, а маршруты движения.

Особое внимание нужно уделить домам, где нет подвалов. Информацию о местах укрытий необходимо также персонально занести в каждую квартиру.
Вячеслав Гладков

Информационные таблички в первую очередь согласуют с МЧС, полицией и ФСБ.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Укрытие#Подвалы#Мкд#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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