На фасадах домов Белгородской области появятся маршруты до ближайших укрытий

Вячеслав Гладков поручил разместить на домах информацию о наличии подвалов, паркингов, нулевых и -1 этажей в торговых центрах и офисных зданиях.
В случае ЧП человек должен видеть, где есть возможность укрыться. У нас большое количество ТЦ, в которых есть -1 этаж. Огромное количество зданий в центре города имеет большие подвальные помещения. В нашем здании правительства есть замечательный большой подвал.
Вячеслав Гладков
Информацию о ближайших местах укрытия разместят на фасадах домов в виде трафаретов. Чтобы было понятно для всех, на трафаретах появятся не просто адреса укрытий, а маршруты движения.
Особое внимание нужно уделить домам, где нет подвалов. Информацию о местах укрытий необходимо также персонально занести в каждую квартиру.
Вячеслав Гладков
Информационные таблички в первую очередь согласуют с МЧС, полицией и ФСБ.