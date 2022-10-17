В 134 домах Белгородской области подвалы находятся в антисанитарном состоянии

Во время оперативного совещания правительства области 17 октября замгубернатора Константин Полежаев доложил о проверках подвалов как мест укрытий в случае ЧС. По состоянию на 14 октября специалисты проверили 3786 МКД (91% многоэтажек области). Ещё 369 домов в Белгороде, Шебекинском и Яковлевском округах будут обследованы до 20 октября.
По итогам мониторинга в 651 доме были выявлены нарушения по содержанию подвальных помещений. В подвалах наблюдалась высокая влажность, наличие течи инженерных коммуникаций, крупногабаритный мусор и отсутствие освещения.
В 517 домах нарушения уже устранили, по 134 домам работы ещё ведутся.
Напомним, в сентябре текущего года губернатору докладывали об антисанитарном состоянии подвалов. Тогда ключи от подвалов не получили жители многоквартирных домов с грязными подвалами и узкими проходами в них. Гладков давал поручение привести эти подвалы в порядок.