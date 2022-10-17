В подвалах Белгородской области появятся скамейки и питьевая вода

В ходе утреннего совещания замгубернатора Константин Полежаев сообщил Вячеславу Гладкову, что управляющие компании до конца недели должны укомплектовать подвалы многоэтажек скамейками, местами размещения и запасами питьевой воды.
Скамейки не нужно покупать. Они делаются хозспособом — обрезная доска, правильная высота, расположение.
Вячеслав Гладков
Также губернатор отметил, что в подвалах управляющие компании должны вкрутить лампочки.
Напомним, в 134 многоэтажках области подвалы находятся в антисанитарном состоянии. В помещениях отсутствует освещение, наблюдается высокая влажность, крупногабаритный мусор и течи инженерных коммуникаций.
По состоянию на 14 октября специалисты проверили 91% многоквартирных домов региона. До 20 октября проверки пройдут ещё в 369 домах в Белгороде, Яковлевском и Шебекинском горокругах.