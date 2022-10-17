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В подвалах Белгородской области появятся скамейки и питьевая вода

Сегодня, 08:35
Фото: Bel.ru
Привести подвальные помещения в порядок поручил губернатор Белгородской области во время оперсовещания 17 октября.

В ходе утреннего совещания замгубернатора Константин Полежаев сообщил Вячеславу Гладкову, что управляющие компании до конца недели должны укомплектовать подвалы многоэтажек скамейками, местами размещения и запасами питьевой воды.

Скамейки не нужно покупать. Они делаются хозспособом — обрезная доска, правильная высота, расположение.
Вячеслав Гладков

Также губернатор отметил, что в подвалах управляющие компании должны вкрутить лампочки.

Напомним, в 134 многоэтажках области подвалы находятся в антисанитарном состоянии. В помещениях отсутствует освещение, наблюдается высокая влажность, крупногабаритный мусор и течи инженерных коммуникаций.

По состоянию на 14 октября специалисты проверили 91% многоквартирных домов региона. До 20 октября проверки пройдут ещё в 369 домах в Белгороде, Яковлевском и Шебекинском горокругах.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Подвалы#Укрытие#Освещение
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