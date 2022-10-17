Белгородцы могут получить дубликаты ключей от подвалов

Белгородцев уже проинформировали о местах нахождения ключей от подвалов — ключи раздали жителям первых этажей многоэтажек. Однако существует риск, что в случае ЧС этих людей не будет дома. Вячеслав Гладков рекомендовал управляющим компаниям выдавать дубликаты ключей от подвалов жителям дома.