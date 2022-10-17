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Белгородцы могут получить дубликаты ключей от подвалов

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI
Сделать дубликаты предложил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания 17 октября.

Белгородцев уже проинформировали о местах нахождения ключей от подвалов — ключи раздали жителям первых этажей многоэтажек. Однако существует риск, что в случае ЧС этих людей не будет дома. Вячеслав Гладков рекомендовал управляющим компаниям выдавать дубликаты ключей от подвалов жителям дома. 

Каждому раздать дубликаты невозможно, потому что есть те, кто постоянно живёт, и те, кто снимает квартиру. Поэтому людям, которые имеют постоянную прописку, если у них нет замечаний от правоохранительных органов, они не судимы, в квартире не прописано 30-50 человек, я бы разрешал изготовление по собственной инициативе дубликатов.
Вячеслав Гладков

Напомним, до конца недели в подвалах многоквартирных домов появятся скамейки, места размещения и питьевая вода. Также УК решат вопрос с освещением в помещениях.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Ключи#Подвалы#Алина Харина
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