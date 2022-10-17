Белгородцы могут получить дубликаты ключей от подвалов

Белгородцев уже проинформировали о местах нахождения ключей от подвалов — ключи раздали жителям первых этажей многоэтажек. Однако существует риск, что в случае ЧС этих людей не будет дома. Вячеслав Гладков рекомендовал управляющим компаниям выдавать дубликаты ключей от подвалов жителям дома.
Каждому раздать дубликаты невозможно, потому что есть те, кто постоянно живёт, и те, кто снимает квартиру. Поэтому людям, которые имеют постоянную прописку, если у них нет замечаний от правоохранительных органов, они не судимы, в квартире не прописано 30-50 человек, я бы разрешал изготовление по собственной инициативе дубликатов.
Вячеслав Гладков
Напомним, до конца недели в подвалах многоквартирных домов появятся скамейки, места размещения и питьевая вода. Также УК решат вопрос с освещением в помещениях.