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Гладков уточнил информацию по разрушению дома в Белгороде

Вчера, 12:02
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
По его словам, пострадавших нет. Серьёзные разрушения у технического этажа здания. Часть белгородцев, проживающих в доме, выехала к родственникам. Помимо этого, глава региона объяснил, что произошло в Таврово.

В Белгороде 13 октября после сильных взрывов пострадал многоэтажный жилой дом на улице Губкина. Сработала система ПВО.

Пострадавших нет, заявил губернатор. Ранее в оперштабе заявили, что на носилках пришлось выносить маломобильного жителя.

Серьёзные разрушения получил технический этаж дома. Однако повреждения губернатор не считает критическими.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Некоторые белгородцы из пострадавшего дома временно уехали к родственникам. Остальных обещали обеспечить всем необходимым.

На месте происшествия продолжают работать эксперты. После их заключения станет известно о том, когда начнётся восстановление.

Помимо этого, губернатор объяснил, что произошло в Таврово. По его словам, в населённом пункте загорелась баня. Пожар уже потушили. Причину возгорания установят специалисты.

Подробности происшествия можно узнать в сюжете «Обстрел Белгород 13 октября».

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