Гладков уточнил информацию по разрушению дома в Белгороде

В Белгороде 13 октября после сильных взрывов пострадал многоэтажный жилой дом на улице Губкина. Сработала система ПВО.
Пострадавших нет, заявил губернатор. Ранее в оперштабе заявили, что на носилках пришлось выносить маломобильного жителя.
Серьёзные разрушения получил технический этаж дома. Однако повреждения губернатор не считает критическими.
Некоторые белгородцы из пострадавшего дома временно уехали к родственникам. Остальных обещали обеспечить всем необходимым.
На месте происшествия продолжают работать эксперты. После их заключения станет известно о том, когда начнётся восстановление.
Помимо этого, губернатор объяснил, что произошло в Таврово. По его словам, в населённом пункте загорелась баня. Пожар уже потушили. Причину возгорания установят специалисты.
Подробности происшествия можно узнать в сюжете «Обстрел Белгород 13 октября».