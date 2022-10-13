Гладков уточнил информацию по разрушению дома в Белгороде

По его словам, пострадавших нет. Серьёзные разрушения у технического этажа здания. Часть белгородцев, проживающих в доме, выехала к родственникам. Помимо этого, глава региона объяснил, что произошло в Таврово.

Сюжет Обстрел Белгорода 13 октября