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Гладков срочно возвращается из Москвы из-за взрыва в Белгороде

Вчера, 10:08
Фото: Блэтгород
13 октября сработала система ПВО. Без разрушений не обошлось — пострадал многоэтажный жилой дом на улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется. Ситуацию прокомментировал губернатор.

Вячеслав Гладков сообщил, что вечером вернётся в Белгород. Губернатор уже выехал из Москвы.

По его словам, 13 октября ВСУ обстреляли Белгород, сработала система ПВО. Разрушения получил жилой многоквартирный дом на улице Губкина, в районе «Семейного» рынка.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают мэр Белгорода Антон Иванов, оперативные службы.

Отметим, что происшествию в городе предшествовали несколько взрывов. Судя по кадрам из соцсетей, пострадали расположенные рядом постройки и автомобиль.

 

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