Гладков срочно возвращается из Москвы из-за взрыва в Белгороде

Вячеслав Гладков сообщил, что вечером вернётся в Белгород. Губернатор уже выехал из Москвы.
По его словам, 13 октября ВСУ обстреляли Белгород, сработала система ПВО. Разрушения получил жилой многоквартирный дом на улице Губкина, в районе «Семейного» рынка.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают мэр Белгорода Антон Иванов, оперативные службы.
Отметим, что происшествию в городе предшествовали несколько взрывов. Судя по кадрам из соцсетей, пострадали расположенные рядом постройки и автомобиль.