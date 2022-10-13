Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент

Около полудня 13 октября Белгород вновь обстреляли со стороны Украины. Горожане услышали как минимум пять взрывов.
Сработала система ПВО. По словам мэра Антона Иванова, после этого в районе 12:40 на дом на улице Губкина, 42г упал неопознанный объект. Информации о жертвах и пострадавших не было.
Основной удар на себя принял именно многоэтажный жилой дом. Baza пишет, что в нём почти полностью разрушен технический этаж, а также повреждены перекрытия в квартире на верхнем этаже.
На месте происшествия работает оперштаб. Как заявил замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев, специалисты до конца дня проведут экспертизу и озвучат решение, нужно ли расселять людей. На период обследования белгородцам из МКД предложили разместиться в гостинице «Южная». При этом Полежаев добавил, что, на его взгляд, серьёзных повреждений дома нет.
Мэр Антон Иванов сообщил, что также пострадали два автомобиля. В Сети уточняют, что это Toyota и «Газель», стоявшие рядом с многоэтажным домом. По информации Baza, повреждения получил и фасад двухэтажного торгово-офисного здания, расположенного неподалёку.
Помимо этого, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32 в Белгороде. Некоторые источники сообщали, что снаряд попал в частный дом в Таврово, что привело к пожару. Глава населённого пункта отказался комментировать ситуацию «Фонарю».
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на момент происшествия находился в командировке в Москве. Он уже выехал в Белгород, вечером будет на месте.
Отметим, что 13 октября под обстрел попало и село Красное в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получила школа.