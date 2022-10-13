Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент

На месте происшествия работает оперштаб. Как заявил замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев, специалисты до конца дня проведут экспертизу и озвучат решение, нужно ли расселять людей. На период обследования белгородцам из МКД предложили разместиться в гостинице «Южная». При этом Полежаев добавил, что, на его взгляд, серьёзных повреждений дома нет.