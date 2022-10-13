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Взрыв в Белгороде: что известно на текущий момент

Вчера, 11:40
Фото: Bel.ru
13 октября в областном центре сработала система ПВО. Повреждения получил многоквартирный дом на улице Губкина. Подробности — в обзоре.

Около полудня 13 октября Белгород вновь обстреляли со стороны Украины. Горожане услышали как минимум пять взрывов.

Сработала система ПВО. По словам мэра Антона Иванова, после этого в районе 12:40 на дом на улице Губкина, 42г упал неопознанный объект. Информации о жертвах и пострадавших не было.

Основной удар на себя принял именно многоэтажный жилой дом. Baza пишет, что в нём почти полностью разрушен технический этаж, а также повреждены перекрытия в квартире на верхнем этаже.

На месте происшествия работает оперштаб. Как заявил замгубернатора по ЖКХ Константин Полежаев, специалисты до конца дня проведут экспертизу и озвучат решение, нужно ли расселять людей. На период обследования белгородцам из МКД предложили разместиться в гостинице «Южная». При этом Полежаев добавил, что, на его взгляд, серьёзных повреждений дома нет.

Мэр Антон Иванов сообщил, что также пострадали два автомобиля. В Сети уточняют, что это Toyota и «Газель», стоявшие рядом с многоэтажным домом. По информации Baza, повреждения получил и фасад двухэтажного торгово-офисного здания, расположенного неподалёку.

Помимо этого, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32 в Белгороде. Некоторые источники сообщали, что снаряд попал в частный дом в Таврово, что привело к пожару. Глава населённого пункта отказался комментировать ситуацию «Фонарю».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что на момент происшествия находился в командировке в Москве. Он уже выехал в Белгород, вечером будет на месте.

Отметим, что 13 октября под обстрел попало и село Красное в Шебекинском горокруге. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждения получила школа.

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